Карасев обслужит матч «Зенит» – «Динамо» и другие назначения судей на 13-й тур РПЛ

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РФС назначил арбитров на матчи 13-го тура российской Премьер-лиги.

29 октября (пятница)

«Зенит»«Динамо»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Николай Богач.

30 октября (суббота)

«Рубин» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Егор Болховитин.

«Спартак» – «Ростов»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Алексей Лунев.

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Денис Березнов.

«Нижний Новгород» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Арам Петросян.

31 октября (воскресенье)

«Уфа» – «Ахмат»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Варанцо Петросян; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Алексей Стипиди.

«Арсенал» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Илья Елеференко.

«Химки» – «Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Андрей Образко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Дмитрий Чельцов. 

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