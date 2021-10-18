Тренер «Аделаиды» о каминг-ауте игрока-гея: «Кавалло проявил невероятное мужество. Восхищаюсь им»

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Главный тренер «Аделаиды Юнайтед» Карл Вирт поддержал хавбека Джошуа Кавалло, сообщившего, что он гей.

«Он проявил невероятное мужество, будучи одним из очень немногих профессиональных спортсменов [геев]. Это так храбро.

Я, как и все игроки команды и тренерский штаб, испытываю к нему только восхищение и желание поддержать.

Я хочу, чтобы все мои игроки чувствовали себя комфортно и счастливо такими, какие они есть, на стадионе и за его пределами.

Чтобы Джош был как можно лучше и продуктивнее в своей карьере, у него должна быть свобода быть собой. Я его полностью поддерживаю», – сказал тренер.

Кавалло – единственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов на данный момент.

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