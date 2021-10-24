Куман о нападении на его машину: «У людей проблемы с образованием. Они ничего не знают о нормах и ценностях»

Главный тренер «Барселоны» ответил на вопрос по поводу того, что после матча против «Реала» (1:2) его машину атаковали болельщики каталонского клуба.

«Я не думаю, что из этой ситуации был выход. Это социальная проблема.

Это люди, у которых проблемы с образованием. Они ничего не знают о нормах и ценностях.

При счете 0:2 на поле атмосфера была совсем другой. Не нужно уделять этим людям столько внимания.

Уже все посмотрели это видео. Может показаться, что это случилось только со мной, однако с таким сталкивались многие футболисты и их семьи», – сказал Куман.

На машину Кумана напали после проигранного класико. В «Барсе» заявили, что разберутся – но тренера все равно не уволят