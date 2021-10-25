Фанаты «Спартака» встретятся с игроками и Виторией и обсудят неудовлетворительные результаты

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Фратрия Руй Витория Спорт-Экспресс Футбол

Болельщики «Спартака» проведут встречу с футболистами и главным тренером Руем Виторией.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», встреча фанатов из объединений «Фратрия» и Supporters Group с командой состоится на этой неделе.

Болельщики обсудят с игроками и тренером неудовлетворительные результаты последних матчей.

«Спартак» за последние три матча пропустил 13 голов, проиграв в том числе «Зениту» со счетом 1:7.

«Зенит» унизил «Спартак» забросами за спину и стандартами (Ракицкий на подаче – ход Семака). В 1:7 виноваты и игроки, и Витория

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