Фанаты «Спартака» встретятся с игроками и Виторией и обсудят неудовлетворительные результаты

Болельщики «Спартака» проведут встречу с футболистами и главным тренером Руем Виторией.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», встреча фанатов из объединений «Фратрия» и Supporters Group с командой состоится на этой неделе.
Болельщики обсудят с игроками и тренером неудовлетворительные результаты последних матчей.
«Спартак» за последние три матча пропустил 13 голов, проиграв в том числе «Зениту» со счетом 1:7.
«Зенит» унизил «Спартак» забросами за спину и стандартами (Ракицкий на подаче – ход Семака). В 1:7 виноваты и игроки, и Витория