Фанаты «Спартака» встретятся с игроками и Виторией и обсудят неудовлетворительные результаты

Болельщики проведут встречу с футболистами и главным тренером Руем Виторией.

Как сообщает , встреча фанатов из объединений и Supporters Group с командой состоится на этой неделе.

Болельщики обсудят с игроками и тренером неудовлетворительные результаты последних матчей.

«Спартак» за последние три матча пропустил 13 голов, проиграв в том числе «Зениту» со счетом 1:7.

«Зенит» унизил «Спартак» забросами за спину и стандартами (Ракицкий на подаче – ход Семака). В 1:7 виноваты и игроки, и Витория