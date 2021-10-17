«Создайте новый клуб «Спортак». Титов показал обращение к ветеранам «Спартака» после 1:7

Бывший полузащитник опубликовал в сторис инстаграма полученные сообщения с предложением к легендам красно-белых о создании нового клуба.

«Обращение к ветеранам «Спартака». В ваших силах и возможностях создать новый клуб «Спортак», изменив одну букву – от слова «спорт». Этот проект, организованный легендами «Спартака», заинтересует всю Россию.

Спонсоров, я думаю, вы найдете. И где выступать – тоже. У Савинова (Евгения Савина – прим. Sports.ru) с «Красавой» получилось ведь.

Просто так смотреть на беспредел в «Спартаке» нет сил. 1:7 от «Зенита» – это позор и безволие.

Болелы, думаю, тоже поддержат создание нового «Спортака» легендами клуба. В год столетия «Спартака» создать новый легендарный клуб с коротким, средним пасом. Войдете в историю мирового футбола.

Олег Иванович [Романцев], думаю, поддержит и поможет в становлении нового легендарного клуба «Спортак», – говорится в сообщениях.

Позже сторис исчезла из профиля Титова.