Переговоры «Лиона» с Азмуном – на продвинутой стадии. Форварду «Зенита» дают контракт на 4 года (Николо Скира)

Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит».
По данным журналиста Николо Скиры, переговоры с 26-летним форвардом ведет «Лион», и они находятся на продвинутой стадии. Французский клуб предлагает Азмуну контракт сроком на 4 года.
Ранее появилась информация о том, что зимой «Лион» готов заплатить за иранца 7-8 миллионов евро.
Напомним, срок действующего контракта Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
В этом сезоне 26-летний нападающий забил 5 голов в 9 матчах РПЛ. Его полная статистика – здесь.