Переговоры «Лиона» с Азмуном – на продвинутой стадии. Форварду «Зенита» дают контракт на 4 года (Николо Скира)

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Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит».

По данным журналиста Николо Скиры, переговоры с 26-летним форвардом ведет «Лион», и они находятся на продвинутой стадии. Французский клуб предлагает Азмуну контракт сроком на 4 года.

Ранее появилась информация о том, что зимой «Лион» готов заплатить за иранца 7-8 миллионов евро.

Напомним, срок действующего контракта Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне 26-летний нападающий забил 5 голов в 9 матчах РПЛ. Его полная статистика – здесь.

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