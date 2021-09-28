Переговоры «Лиона» с Азмуном – на продвинутой стадии. Форварду «Зенита» дают контракт на 4 года (Николо Скира)

Нападающий Сердар Азмун может покинуть .

По данным журналиста Николо Скиры, переговоры с 26-летним форвардом ведет «Лион», и они находятся на продвинутой стадии. Французский клуб предлагает Азмуну контракт сроком на 4 года.

Ранее появилась информация о том, что зимой готов заплатить за иранца 7-8 миллионов евро.

Напомним, срок действующего контракта Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне 26-летний нападающий забил 5 голов в 9 матчах . Его полная статистика – здесь.