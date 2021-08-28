Президент «Лиона»: «Мы сделали все возможное, чтобы приобрести Азмуна»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что клуб хотел в межсезонье приобрести форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
«Мы сделали все возможное, чтобы подписать Сердара Азмуна, и, учитывая наши сегодняшние травмы, это было бы просто замечательно.
Что касается Андре Онана, то и его трансфер не был далек от завершения. Пользуясь случаем, я хочу снять шляпу перед Антони Лопешем, который проводит отличный сезон.
С вратарем такого уровня наши шансы добиться поставленных целей только увеличиваются», – сказал Олас.
В августе «Лион» был готов заплатить за Азмуна 16 миллионов евро. Сделка сорвалась, так как «Зенит» не смог приобрести игрока на замену иранцу.