Президент «Лиона»: «Мы сделали все возможное, чтобы приобрести Азмуна»

Президент «Лиона» подтвердил, что клуб хотел в межсезонье приобрести форварда .

«Мы сделали все возможное, чтобы подписать Сердара Азмуна, и, учитывая наши сегодняшние травмы, это было бы просто замечательно.

Что касается , то и его трансфер не был далек от завершения. Пользуясь случаем, я хочу снять шляпу перед , который проводит отличный сезон.

С вратарем такого уровня наши шансы добиться поставленных целей только увеличиваются», – сказал Олас.

В августе был готов заплатить за Азмуна 16 миллионов евро. Сделка сорвалась, так как «Зенит» не смог приобрести игрока на замену иранцу.