«Лион» готов заплатить за Азмуна 7-8 млн евро зимой. Форвард «Зенита» – главная цель клуба (Foot Mercato)

«Лион» сохраняет интерес к нападающему .

Форвард сине-бело-голубых является главной целью в зимнее трансферное окно. Французский клуб готов заплатить за иранца 7-8 миллионов евро, сообщает Foot Mercato со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что срок действующего контракта Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. По ходу прошлого трансферного окна «Лион» был готов заплатить за форварда 16 млн евро.

В этом сезоне 26-летний нападающий забил 5 голов в 9 матчах . Его полная статистика – здесь.