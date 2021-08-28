«Лион» готов заплатить за Азмуна 7-8 млн евро зимой. Форвард «Зенита» – главная цель клуба (Foot Mercato)

«Лион» сохраняет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.
Форвард сине-бело-голубых является главной целью «Лиона» в зимнее трансферное окно. Французский клуб готов заплатить за иранца 7-8 миллионов евро, сообщает Foot Mercato со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, что срок действующего контракта Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. По ходу прошлого трансферного окна «Лион» был готов заплатить за форварда 16 млн евро.
В этом сезоне 26-летний нападающий забил 5 голов в 9 матчах РПЛ. Его полная статистика – здесь.