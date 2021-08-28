«Лион» готов заплатить за Азмуна 7-8 млн евро зимой. Форвард «Зенита» – главная цель клуба (Foot Mercato)

Теги Зенит Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Сердар Азмун деньги Футбол

«Лион» сохраняет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.

Форвард сине-бело-голубых является главной целью «Лиона» в зимнее трансферное окно. Французский клуб готов заплатить за иранца 7-8 миллионов евро, сообщает Foot Mercato со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что срок действующего контракта Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. По ходу прошлого трансферного окна «Лион» был готов заплатить за форварда 16 млн евро.

В этом сезоне 26-летний нападающий забил 5 голов в 9 матчах РПЛ. Его полная статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные