Погба запустил первые «стопроцентно веганские» бутсы в сотрудничестве со Стеллой Маккартни и adidas. Они гендерно-нейтральные

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и английский модельер Стелла Маккартни создали уникальные бутсы.

В сотрудничестве с adidas французский хавбек и дочь участника группы The Beatles сэра Пола Маккартни запустили первые «стопроцентно веганские» бутсы.

Бутсы под брендом PREDATOR («Хищник») выпущены ограниченной партией.

«Они гендерно-нейтральные и сочетают в себе особый дизайн, инновации и экологические ценности Стеллы Маккартни с выразительным стилем и требованиями чемпиона мира и плеймейкера «Манчестер Юнайтед» Пола Погба.

Два визионера объединились с нами, чтобы раскрыть потенциал дизайна, раздвинуть границы и творить с мыслями о планете», – говорится в описании бутс. 

Фото: сайт adidas

 
 
 
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Публикация от adidas Football (@adidasfootball)

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