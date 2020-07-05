Погба запустил первые «стопроцентно веганские» бутсы в сотрудничестве со Стеллой Маккартни и adidas. Они гендерно-нейтральные

Полузащитник и английский модельер Стелла Маккартни создали уникальные бутсы.

В сотрудничестве с adidas французский хавбек и дочь участника группы The Beatles сэра Пола Маккартни запустили первые «стопроцентно веганские» бутсы.

Бутсы под брендом PREDATOR («Хищник») выпущены ограниченной партией.

«Они гендерно-нейтральные и сочетают в себе особый дизайн, инновации и экологические ценности Стеллы Маккартни с выразительным стилем и требованиями чемпиона мира и плеймейкера «Манчестер Юнайтед» .

Два визионера объединились с нами, чтобы раскрыть потенциал дизайна, раздвинуть границы и творить с мыслями о планете», – говорится в описании бутс.

Фото: сайт adidas