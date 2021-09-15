Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Отрыв от идущей 11-й Украины не изменился

Россия осталась на 10-м месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 1-го тура группового этапа еврокубков.

«Локомотив», сыграв вничью с «Марселем» (1:1) в матче , исключил вариант, при котором Россию в таблице могла бы обойти .

Очко, принесенное , стало единственным для российских клубов на этой неделе. уступил «Легии» (0:1) в Лиге Европы, проиграл «Челси» (0:1) в Лиге чемпионов.

Отрыв от Украины в итоге не изменился, так как украинские клубы в 1-м туре также набрали одно очко.

Его принесло киевское «Динамо», сыграв вничью с «Бенфикой» (0:0) в Лиге чемпионов. «Шахтер» стартовал в турнире с поражения от «Шерифа» (0:2), а «Заря» проиграла «Буде-Глимту» (1:3) в Лиге конференций.

Суммарный текущий коэффициент России сейчас составляет 30,882, Украины – 30,400, а идущей на 9-м месте Шотландии – 31,300.