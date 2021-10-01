«Матч» сохранит телеправа на РПЛ на 4 года. Лига получит 28,6 млрд рублей

Холдинг «Матч» останется основным вещателем российской Премьер-лиги.

По данным «РБК», речь идет о продлении договора еще на четыре года. За это единогласно проголосовали клубы. Сделка вступит в силу летом 2022 года.

«Газпром-Медиа Холдинг», в состав которого входит телеканал , улучшил предложение: по 6,6 млрд рублей за первые два года и по 7,7 млрд – за следующие два (изначально в источнике было указано, что лига получил 6,6 млрд за первые два года и 7,7 млрд – за следующие два – прим. Sports.ru).

«Матч» транслирует матчи с 2014 года. В сентябре лига объявила о тендере на медиаправа лиги.

Одним из его участников должен был стать сервис Okko, который был готов транслировать ключевые матчи на федеральных каналах. Сообщалось, что Оkkо предлагал РПЛ 6 млрд рублей в год за коммерческие и медийные права на показ матчей.

По текущему договору с «Матч ТВ» лига получает за телеправа 1,7 миллиарда в год, однако у РПЛ сейчас есть и другие спонсоры – в частности, «Тинькофф» и «Лига Ставок».





