Витория о 3:4 с «Лестером»: «Эту страницу мы закрыли, все мысли о «Зените». Вот что действительно важно сейчас»

Главный тренер «Спартака» высказался после матча с «Лестером» (3:4) в .

– перевернул игру за очень короткий отрезок. В тот момент можно было увидеть разницу в уровне между двумя командами?

– Мы говорим о команде, которая играет в одной из сильнейших лиг. Это качественный и очень сильный соперник.

В первом тайме мы играли на уровне и действовали грамотно. После перерыва мы потеряли концентрацию, пропустили два быстрых гола, дорого заплатив за свои ошибки. Качеством игры я доволен, нужно проработать отдельные детали.

– Следующий матч в Лиге Европы снова против «Лестера». Что нужно будет изменить «Спартаку», чтобы добиться положительного результата?

– В данный момент я не думаю о «Лестере»: совсем скоро нам играть с «Зенитом». Нужно анализировать ошибки, что-то менять. Сейчас могу сказать, что нельзя терять мяч в центре поля и давать сопернику проводить контратаки.

Эту страницу мы закрыли, все мысли об игре с «Зенитом». Вот что сейчас действительно важно, – сказал Витория.

сыграет с в гостях в воскресенье, 24 октября.