Джанни Инфантино: «Враги футбола не ФИФА и не ЧМ, а другие занятия молодежи. Нужно понять, как вернуть ее интерес к игре»

Президент ФИФА Джанни Инфантино провел встречу с представителями европейских футбольных ассоциаций.

На закрытом мероприятии, запись которого оказалась в распоряжении The Associated Press, глава организации высказался насчет возможных изменений в порядке проведения чемпионатов мира.

«Я считаю, что врагом футбола являются не чемпионаты мира и не ФИФА, а другие занятия, увлекающие молодежь. Нам нужно понять, как совместными усилиями вернуть ее интерес к футболу. И мы хотим сделать это вместе – как и в прежние годы.

Я верю в то, что мы сможем найти способы и дальше развивать футбол. Чемпионат мира – большое событие, от которого выигрывают все, и поэтому нам нужно очень осторожно действовать в его отношении. Мы не будем продвигать идеи, которые могут нанести кому-либо вред.

Но мы также не можем руководствоваться только мнением европейцев. Мы должны уважать все точки зрения», – сказал Инфантино.

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