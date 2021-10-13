Инфантино о ЧМ каждые 2 года: «Плюсы очевидны. Когда решали проводить его раз в 4 года, было 40 команд, а сейчас 211»

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Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о частоте проведения чемпионатов мира.

«Мы анализируем возможность проведения ЧМ каждые два года, оцениваем, скажется ли это положительно на футболе. У нас есть предложения, по которым мы проводим внутренние консультации. Кто-то за, а кто-то против.

Плюсы варианта с проведением ЧМ каждые два года представляются мне очевидными. Больше соревнований самого высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение. Когда было принято решение проводить ЧМ каждые 4 года, было всего 40 команд. Теперь их 211.

Идут разговоры о проведении ЧМ в пяти странах за раз, и если мы предполагаем, что раз в год будет либо мужской, либо женский чемпионат, то за 20 лет организаторами соревнования смогут побывать 100 стран», – сказал Инфантино.

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