Президент ФИФА о ЧМ раз в 2 года: «ЛЧ, Супербоул, «Уимблдон» проходят каждый год, и все ждут с нетерпением. Нужно больше престижных турниров»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о возможности проведения чемпионата мира каждые два года.

«Уже решено, что ЧМ-2026 пройдет с 48 командами. А вот будет ли чемпионат мира проходить каждые два или четыре года – это обсуждается.

Верю в то, что нужно больше престижных турниров, будь то чемпионат мира или что-то еще. Это волшебный турнир, и именно поэтому, возможно, его нужно проводить чаще.

Престижность турнира зависит от его качества, а не от частоты проведения. Супербоул проводится каждый год, «Уимблдон» или Лига чемпионов проходят каждый год, и все остаются в предвкушении и ждут с нетерпением», – заявил Инфантино.

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