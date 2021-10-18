Виктор Мозес: «Спартак» был и остается одним из лучших клубов России. До лидеров не так много очков»

Полузащитник высказался о статусе клуба.

– В прошлом году, делясь первыми впечатлениями о «Спартаке», ты назвал наш клуб «русским «МЮ». С тех пор мнение не изменилось?

– Нет, потому что «Спартак» был и остается одним из лучших клубов России, для меня это очевидно.

К сожалению, сейчас мы только на седьмом месте в чемпионате страны, но позади лишь треть дистанции, при этом до лидеров не так много очков. От «Зенита» отстаем на шесть баллов и играем с ним в следующем туре.

Важно, что в последнее время дела пошли на лад: мы победили в нескольких матчах подряд, эффектно спасли игру с «Динамо» – еще одним прямым конкурентом. Теперь нужно продолжать получать удовольствие от игры, набирая при этом максимум очков.

– В начале сезона многие засомневались, что у тебя сохранилась прежняя мотивация. Мол, летом Мозес подписал полноценный контракт и успокоился. Есть что ответить?

– Ну, во-первых, российскую спортивную прессу я не читаю. Во-вторых, это просто глупость. Если кто забыл, я пропустил несколько матчей из-за повреждения. В том числе с большим сожалением смотрел по телевизору игру в Лиссабоне, по итогам которой мы выбыли из Лиги чемпионов.

Футбол – моя жизнь, я всегда ему верен. Сезон начался непросто не только для меня, но и для всей команды.

Постепенно мы исправляемся. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы в мае нам было чему порадоваться. Почему бы не поставить себе цель провести этот сезон еще успешнее, чем предыдущий? – сказал нигериец.