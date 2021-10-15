«Спартак» – лучший в РПЛ по соотношению созданных и допущенных голевых моментов. «Зенит» лидирует по созданным шансам

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Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг команд РПЛ по созданным и допущенным голевым моментам в этом сезоне.

В рейтинге учитывались созданные и допущенные голевые моменты за первые 10 туров РПЛ. После этого высчитывался коэффициент соотношения созданных и допущенных шансов.

Лучший коэффициент показал «Спартак» – 2,09. Также показатель выше единицы получили «Зенит» (1,63), «Сочи» (1,5) «Краснодар» (1,49), «Динамо» (1,45) и ЦСКА (1,34).

Лучшим клубом чемпионата России по числу созданных моментов за период стал «Зенит» (8). Вторым стал «Краснодар» (7,9), третьим – «Спартак» (7,1).

Меньше всех моментов у своих ворот допустили «Спартак» (3,4) «Динамо» (3,8) и «Сочи» (4,4).

Инфографика: CIES Football Observatory

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