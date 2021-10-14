Мхитарян о пенальти в ворота «Юве»: «Почему нельзя было подождать, пока эпизод доиграют, а потом свистнуть?»

Полузащитник «Ромы» прокомментировал решения арбитра в эпизоде с пенальти в матче против .

В конце первого тайма голкипер туринцев сбил в штрафной армянского хавбека. Судья сразу свистнул, зафиксировав фол. Тем не менее мяч от Мхитаряна отскочил к форварду римлян , который отправил его в сетку.

После того, как видеоассистент проверил эпизод на предмет нахождения Мхитаряна вне игры, исполнил пенальти, реализовать который не сумел.

«Почему нельзя было подождать, пока эпизод доиграют, а потом уже свистнуть?

При определении офсайда всегда ждут и пять, и восемь секунд, почему это не применяется к пенальти? Все видели, что произошло, и больше мне добавить нечего.

Естественно, мы разочарованы. Сегодня мы были лучшей командой, создали много моментов и могли сделать больше, чтобы разобраться с соперником.

Тем не менее мы прогрессируем и знаем, что сможем побеждать, если продолжим так играть», – сказал Мхитарян.

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