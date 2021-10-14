Мхитарян о пенальти в ворота «Юве»: «Почему нельзя было подождать, пока эпизод доиграют, а потом свистнуть?»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал решения арбитра Даниэле Орсато в эпизоде с пенальти в матче против «Ювентуса».
В конце первого тайма голкипер туринцев Войчех Шченсны сбил в штрафной армянского хавбека. Судья сразу свистнул, зафиксировав фол. Тем не менее мяч от Мхитаряна отскочил к форварду римлян Тэмми Абрахаму, который отправил его в сетку.
После того, как видеоассистент проверил эпизод на предмет нахождения Мхитаряна вне игры, Жордан Верету исполнил пенальти, реализовать который не сумел.
«Почему нельзя было подождать, пока эпизод доиграют, а потом уже свистнуть?
При определении офсайда всегда ждут и пять, и восемь секунд, почему это не применяется к пенальти? Все видели, что произошло, и больше мне добавить нечего.
Естественно, мы разочарованы. Сегодня мы были лучшей командой, создали много моментов и могли сделать больше, чтобы разобраться с соперником.
Тем не менее мы прогрессируем и знаем, что сможем побеждать, если продолжим так играть», – сказал Мхитарян.
«При пенальти не дают доигрывать эпизод!» Судья Орсато – Кристанте в перерыве матча «Юве» – «Рома»