Моуринью о 0:1 с «Юве»: «Команда, заслужившая победить, проиграла. «Рома» была великолепна»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался после поражения от «Ювентуса» (0:1) в рамках Серии А.
«Могу только сказать, что сегодня я видел отличную «Рому». Так я сказал игрокам в раздевалке. Да, мы говорим о поражении и нуле очков, но «Рома» была великолепна во всех отношениях.
Я увидел смелость, уверенность, веру. Очевидно, что поражение остается поражением, но нужно смотреть на проект, на рост команды со временем.
Я мог видеть все иначе, чем вы, но я увидел, что команда, заслужившая победить, проиграла. Таков футбол.
Не хочу комментировать момент с пенальти. Пока что у меня нет всей информации, я не видел повтор. Хочу абстрагироваться от произошедшего и сосредоточиться на том, что делала моя команда», – сказал португалец.