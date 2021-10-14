Моуринью о 0:1 с «Юве»: «Команда, заслужившая победить, проиграла. «Рома» была великолепна»

Главный тренер «Ромы» высказался после поражения от (0:1) в рамках Серии А.

«Могу только сказать, что сегодня я видел отличную «Рому». Так я сказал игрокам в раздевалке. Да, мы говорим о поражении и нуле очков, но была великолепна во всех отношениях.

Я увидел смелость, уверенность, веру. Очевидно, что поражение остается поражением, но нужно смотреть на проект, на рост команды со временем.

Я мог видеть все иначе, чем вы, но я увидел, что команда, заслужившая победить, проиграла. Таков футбол.

Не хочу комментировать момент с пенальти. Пока что у меня нет всей информации, я не видел повтор. Хочу абстрагироваться от произошедшего и сосредоточиться на том, что делала моя команда», – сказал португалец.