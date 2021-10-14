«При пенальти не дают доигрывать эпизод!» Судья Орсато – Кристанте в перерыве матча «Юве» – «Рома»

, главный арбитр матча 8-го тура Серии А между и «Ромой» (1:0, второй тайм), в перерыве пообщался с хавбеком римлян .

В конце первого тайма голкипер туринцев сбил в штрафной полузащитника Генриха Мхитаряна. Судья сразу свистнул, зафиксировав фол. Тем не менее мяч от Мхитаряна отскочил к форварду «Ромы» Тэмми Абрахаму, который отправил его в сетку.

После того, как видеоассистент проверил эпизод на предмет нахождения Мхитаряна вне игры, исполнил пенальти, реализовать который не сумел.

«Голкипер выходит из ворот. «Фол, пенальти!» – «Нет, офсайд!»

Я даю свисток, после чего мяч залетает в сетку. Что, если я не свистнул бы? В случае пенальти не дают доигрывать эпизод! Нет!

А теперь вы обвиняете меня в том, что я дал вам пенальти? Не могу поверить», – смеясь сказал Орсато Кристанте.

Следует отметить, что, согласно правилам, опубликованным Международным советом футбольных ассоциаций, преимущество не следует предоставлять в ситуациях, связанных с серьезными нарушениями правил, агрессивным поведением или вторым предупреждением, за исключением случая, когда есть явная возможность забить гол.

Шченсны отразил пенальти Верету в матче «Юве» с «Ромой». Он сам и сбил Мхитаряна в штрафной