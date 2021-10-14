«Ювентус» – «Рома». 1:0 – Кин открыл счет. Онлайн-трансляция

В 8-м туре Серии А «Ювентус» принимает «Рому».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Форвард туринцев Мойзе Кин открыл счет на 16-й минуте.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 17 октября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 16 Кин.
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Ювентус –
Шченсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Кин, Кьеза, Бернардески.
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Рома –
Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 26), Абрахам.