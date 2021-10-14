«Ювентус» – «Рома». 1:0 – Кин открыл счет. Онлайн-трансляция

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В 8-м туре Серии А «Ювентус» принимает «Рому».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард туринцев Мойзе Кин открыл счет на 16-й минуте.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Ювентус – Рома 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
17 октября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 16 Кин.
ЮвентусШченсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Кин, Кьеза, Бернардески.
РомаРуй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 26), Абрахам.
Предупреждения:
Шченсны (41), Абрахам (45), Де Шильо (49).

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