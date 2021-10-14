Витория про 2:2 с «Динамо»: «Спартак» заслужил отыграться, заслужил этот результат»

Главный тренер прокомментировал ничью в матче с (2:2) в 11-м туре .

«Игроки делали все возможное, боролись за мяч, создавали голевые моменты. Считаю, что мы заслужили отыграться, заслужили этот результат. Была очень напряженная борьба.

Мы играли так, как могли, как умеем. Иногда не так важно даже завоевать очки, как важно играть так, как мы знаем и умеем.

Наши игроки атаковали ворота соперника со всей возможной силой. Иногда в игре бывает непросто переменить ситуацию. Игра шла с одной скоростью, а потом – совершенно с другой.

Самое главное, что эти усилия были приложены, и мы забили два гола в финале игры», – сказал тренер в эфире «Матч Премьер».