Холанд – приоритетная цель «Ман Сити» на лето. Клуб встретится с Райолой в январе

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«Манчестер Сити» хочет приобрести нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда по завершении сезона.

Ожидается, что в январе представители английского клуба встретятся с агентом футболиста Мино Райолой.

Норвежец является главной трансферной целью «горожан». Его отец Альф-Инге Холанд выступал за «Сити» с 2000 по 2003 год.

Ранее сообщалось, что в контракте Холанда с «Боруссией» прописаны отступные в размере 75 миллионов евро. По другим данным, никаких опций в договоре игрока нет, однако руководство дортмундского клуба заверило его, что согласится на трансфер летом 2022 года, если получит приемлемое предложение.

«Ман Сити» хотел приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в прошедшее межсезонье, однако в итоге трансфер сорвался.

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