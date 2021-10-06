Холанд – приоритетная цель «Ман Сити» на лето. Клуб встретится с Райолой в январе

«Манчестер Сити» хочет приобрести нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда по завершении сезона.
Ожидается, что в январе представители английского клуба встретятся с агентом футболиста Мино Райолой.
Норвежец является главной трансферной целью «горожан». Его отец Альф-Инге Холанд выступал за «Сити» с 2000 по 2003 год.
Ранее сообщалось, что в контракте Холанда с «Боруссией» прописаны отступные в размере 75 миллионов евро. По другим данным, никаких опций в договоре игрока нет, однако руководство дортмундского клуба заверило его, что согласится на трансфер летом 2022 года, если получит приемлемое предложение.
«Ман Сити» хотел приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в прошедшее межсезонье, однако в итоге трансфер сорвался.