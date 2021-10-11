Президент «Баварии» о покупке Холанда: «Вопрос не стоит. У нас есть Левандовски – лучший игрок мира»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о возможности «Баварии» найти средства для приобретения форварда дортмундской .

«Такой вопрос перед нами не стоит.

У нас есть , лучший футболист мира на данный момент, забивающий в каждом сезоне больше мячей, чем кто-либо», – сказал глава клуба Suddeutsche Zeitung.

В текущем сезоне 33-летний поляк забил 7 голов за 7 игр в Бундеслиге. Подробно его статистику можно изучить здесь.

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