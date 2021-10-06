Аршавин о победе России над Словакией: «Не матч, а трагедия. С точки зрения игры»

Бывший игрок «Зенита» оценил победу сборной России над Словакией (1:0) в рамках квалификации ЧМ-2022.

«Словаки переигрывали нас в середине. Нам не удавалось зацепиться за мяч. Соперник был и быстрее, и прессинг нам не удавался.

Этот матч – парадокс. Словаки заслуживали победу, а в итоге проиграли.

Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии – с точки зрения результата», – сказал Аршавин.

Россия выстрадала победу над Словакией: с антирекордом по владению (26%) и жуткой точностью пасов. Очень помог глупый автогол