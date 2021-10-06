Карпин об 1:0 со Словакией: «Можно назвать удачей, можно – мастерством вратаря и защиты. Но удачу нужно заслужить»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после матча отбора ЧМ-2022 со Словакией (1:0).

О Бакаеве

«Бакаев неплохо смотрелся, но ему уже было тяжело отрабатывать, поэтому и сделали замену».

О четвертом матче подряд без пропущенных мячей

«Нельзя все четыре игры равнять под одну гребенку. Сегодняшний итог можно назвать удачей, можно – мастерством вратаря и защиты. Удача присутствует в футболе, но ее нужно заслужить. Сегодня показали себя одной командой, и удача повернулась лицом», – сказал Карпин.

Россия выстрадала победу над Словакией: с антирекордом по владению (26%) и жуткой точностью пасов. Очень помог глупый автогол