«Зенит» просит РФС отменить красную карточку Азмуну. КДК рассмотрит эпизод в четверг

«Зенит» обратился в РФС с просьбой отменить красную карточку нападающему после матча 10-го тура с «Сочи» (1:2).

Иранец, напомним, пытался дотянуться до мяча и попал ногой в бок вратарю «Сочи» Сослану Джанаеву. В четверг КДК РФС рассмотрит эпизод.

Если к Сердару применят дополнительные санкции, кроме автоматической дисквалификации, он пропустит не только игру с тульским «Арсеналом» (16 октября), но и со «Спартаком» (24 октября).

«Зенит» прислал письмо с просьбой отменить красную карточку Азмуну. Мы делаем все по регламенту.

Отправили это письмо в экспертно-судейскую комиссию. К четвергу, когда состоится заседание, мы получим ответ», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Историческая победа «Сочи» над «Зенитом» (до этого одни поражения)! Помогли удаление Азмуна и неуверенность Крицюка

«Зенит» сломало не только не удаление Азмуна, но и две ошибки. Плюс замены Федотова