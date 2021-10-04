Орлов о поражении «Зенита» от «Сочи»: «Героем матча стал судья»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении «Зенита» от «Сочи» в матче 10-го тура (1:2).

«Героем матча – стали не игроки, не вратарь, а судья – Павел Шадыханов.

Самый яркий момент, эпизод, о котором еще долго будут говорить – Азмун после скидки Дзюбы бросился вперед к воротам, чтобы забить. Ни он, ни голкипер сочинцев Джанаев, столкнувшись, не дотянулись до мяча, который, никого не коснувшись, влетел в ворота.

Гол не был засчитан, Азмун получил желтую карточку. Однако после просмотра повтора Шадыханов принимает решение показать красную карточку, считая, что Азмун умышленно играл прямой ногой во вратаря.

После первого тайма «Зенит» вел в счете 1:0, но играя в меньшинстве. И «Сочи» этим воспользовался, разыграв, как говорят в хоккее, лишнего. Как ни старался «Зенит», проиграл 1:2», – сказал Орлов.

Историческая победа «Сочи» над «Зенитом» (до этого одни поражения)! Помогли удаление Азмуна и неуверенность Крицюка