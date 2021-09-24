Галицкий об арене: «Это театр и храм футбола. На «Краснодаре» с пивом прыгать на креслах под AC/DC не будут»

Владелец объяснил, почему на стадионе его клуба не проводятся концерты и прочие нефутбольные мероприятия.

– Почему вы не зарабатываете на стадионе, на парке?

– Я вообще сейчас не зарабатываю, а трачу – это разные периоды в жизни.

Уважаю тех, кто зарабатывает на стадионе. У нас немного другой подход. Это футбольная арена, на которой с пивом прыгать на креслах во время концерта AC/DC не будут, вытаптывать траву и все прочее.

Это для нас – может, мы немного сумасшедшие – храм футбола. И там будет только футбол, это наша позиция, она имеет право на жизнь.

Я понимаю – у них уехало поле, вышли, попрыгали, траву не тронули.

– На стадионе «Спартака» свадьбы проводят, в Казани – семинары.

– Послушайте, я не против. Я не готов обсуждать семинары на «Спартаке» и свадьбы в Казани. Я говорю про нашу позицию. Каждый клуб имеет право на ту позицию, которая у него есть.

Наша позиция – это театр футбола, храм футбола. И болельщики должны с придыханием ждать встречи со стадионом.

Для нас очень важно качество травы. Мы можем показывать тот футбол, когда Окриашвили на 93-й, только на таком поле, – сказал Галицкий в «Коммент.Шоу».

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