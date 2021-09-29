Семак об удалении Азмуна: «Сердар не мешал вратарю. Мяч уже закатывался в ворота в момент контакта»

Главный тренер высказался об удалении форварда в матче 10-го тура с (1:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Что скажете об удалении Азмуна?

– Вряд ли он помешал вратарю выбить мяч. Когда произошел контакт, мяч уже катился в пустые ворота.

Так много про судей. Давайте или хорошее, или ничего. Пускай разбираются другие люди, уполномоченные заниматься судейством. Мы будем говорить об игре.

– Правильно понимаем, что даже при удалении Азмуна гол должны были засчитать?

– Сердар не мешал вратарю сыграть. Мяч уже закатывался в ворота в момент контакта.

Азмун уходил от столкновения. Если был контакт, он был абсолютно минимальным. Наоборот, он ногу убирал. У нас столько моментов с судейством, что не мне на них акцентировать внимание.

– Вам не кажется, что у Крицюка уже были проблемы на выходах? Можно ли говорить, что в первом голе виноват только он? Или есть и вина Чистякова?

– Если вратарь играет на выходе и кричит «я», защитник должен уступать. Чистяков не уступил, значит, не услышал. Разберемся, почему пропустили, но в любом случае это уже случилось.

Крицюк пытается играть активно, помогать команде. Не всегда получается безупречно. По голу – надо понять. Два варианта. Если вратарь кричит, защитник должен уступать. Если вратарь не кричит или защитник не слышит – другая история, – сказал Семак.

Азмун влетел шипами в Джанаева. Итог – красная и отмененный гол ❌



А через несколько минут Дзюба все же забил «Сочи» – 1:0 в Санкт-Петербурге. pic.twitter.com/wekBPb0gfj — Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2021

Экс-судья Федотов об Азмуне: «Красная очевидная: и шипы, и прямая нога. Дисквалифицируют на 2 матча»