Левандовски о «Золотом мяче»: «Показал, что могу думать о выигрыше. Надеюсь, политика не вмешается»

Нападающий «Баварии» ответил на вопрос относительно голосования на приз , присуждаемый лучшему футболисту календарного года.

В сентябре поляку вручили «Золотую бутсу». Он забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги-2020/21.

«Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб укрепляет мои позиции в этом голосовании.

Я выиграл много наград за два последних сезона. Поэтому считаю, я показал, что могу думать о выигрыше «Золотого мяча».

Безусловно, это станет огромной честью. Я горжусь тем, что буду среди претендентов.

Надеюсь, политика не вмешается и в основе голосования будет выступление игроков на поле», – сказал Левандовски.