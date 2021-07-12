Президент «Баварии»: «Левандовски – лучший нападающий мира. Он точно один из фаворитов «Золотого мяча»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высоко отозвался о форварде команды .

«На мой взгляд, Левандовски – лучший нападающий в мире. Мы очень рады, что он в нашей команде. Его контракт рассчитан еще на два года, в течение которых он точно будет играть за «Баварию». Могу представить, что он задержится в команде и дольше. Он обязательно останется с нами на следующие два сезона», – заявил Хайнер.

Также президент мюнхенского клуба высказался о шансах поляка на .

«Выдающимся у Левандовски получился не только последний сезон, но и предыдущие. Совсем недавно ФИФА назвала его лучшим игроком мира, он побил рекорд Герда Мюллера в Бундеслиге, был назван футболистом года в Европы.

Вот почему он для меня точно один из фаворитов «Золотого мяча», – сказал Хайнер.