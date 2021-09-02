Okko готов показывать ключевые матчи РПЛ на Первом канале и «РЕН ТВ»

Теги премьер-лига Россия бизнес телевидение Первый канал Okko Футбол

Сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, будет участвовать в тендере на право транслировать матчи РПЛ.

Okko готов показывать игры чемпионата России вместе с Первым каналом и «РЕН ТВ».

Планируется, что трансляции ключевых матчей тура будут показаны в эфире федеральных каналов. Также на сайте «Чемпионат» будут транслироваться все игры в среднем качестве и с интершумом.

Подписчики Okko Спорт смогут смотреть все трансляции в высоком качестве, с несколькими звуковыми дорожками, возможностью одновременного просмотра нескольких игр и прочими бонусами. Подписчикам также будут доступны аналитические передачи и лайв-аналитика.

«С нетерпением ждем информации о старте тендера. Уверен, это станет позитивным сигналом для рынка, а результат позволит улучшить финансовое самочувствие клубов и обеспечить более высокий уровень футбола», – заявил Олег Манжа, генеральный директор Okko Спорт.

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