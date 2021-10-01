«Барса» может принять решение по Куману после игры с «Реалом» 24 октября. Пока он продолжит работу

Решение о будущем главного тренера «Барселоны» может быть принято после 24 октября.

Как сообщает Marca, одной из причин, по которой президент клуба решил пока не увольнять нидерландца, стала невозможность найти ему подходящую замену в ближайшее время. Также свою роль в этом сыграли финансовые ограничения и в целом не лучшее время для данной операции.

Три ближайших матча «Барселоны» – с «Валенсией» (17 октября), киевским «Динамо» (20 октября) и (24 октября). После класико работе Кумана вновь будет дана оценка. Если во всех трех играх команда добьется успеха, тренер останется в своей должности, если нет – его будущее снова будет под угрозой.