Лапорта через WhatsApp объяснил совету директоров «Барсы», почему поддерживает Кумана. Они были уверены в отставке

Президент «Барселоны» по WhatsApp сообщил членам совета директоров о том, что поддерживает тренера .

В четверг, после поражения «Барсы» от «Бенфики» (0:3) в Лиге чемпионов, на состоялось заседание совета директоров каталонцев. На нем Лапорта выразил крайнее недовольство результатами и тем, что Куман продолжает играть в три центральных защитника и оставляет молодых футболистов вне состава.

Пресса сделала вывод, что матч против «Атлетико» – последний для Кумана во главе «Барсы». Такое же мнение сложилось и у членов совета директоров, которые решили, что 17 октября, к следующему заседанию, у команды будет новый тренер.

Однако после того, как все медиа написали о скорой отставке Кумана, Лапорта в пятницу позвонил тренеру, чтобы подробно поговорить с ним о положении команды, результатах и игре.

В субботу утром президент довел свою позицию до членов совета директоров посредством WhatsApp. Он объяснил, что «тренер заслуживает доверия», что он принял команду в разгар спортивного и управленческого кризиса в клубе.

Этот шаг Лапорты был продиктован желанием избежать ситуации, при которой члены правления клуба узнали бы об изменении мнения президента через прессу.

Новые странности от Кумана: персональный прессинг (игроки не поняли, что делать в переходных фазах) и Де Йонг на правом фланге. Итог тот же

Увольнение Кумана тормозят 13 млн евро неустойки. А еще ведь «Барсе» платить и за нового тренера

Странности в «Барсе»: Куман психует, медиа пишут о странных сменщиках – Анри и Пирло