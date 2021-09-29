❗Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Сергей Прядкин премьер-лига Россия Организация РПЛ Динамо Москва отставки Краснодар Чемпионат.com Ашот Хачатурянц Футбол

Сергей Прядкин покидает пост президента РПЛ.

Об этом написал ряд источников, в том числе «Р-Спорт» и «Чемпионат».

Сообщается, что Прядкин подал в отставку во вторник на общем собрании клубов РПЛ. Ранее появлялась информация, что клубы готовы выдвинуть Прядкину вотум недоверия, если он не уйдет сам.

Исполняющим обязанности президента РПЛ назначен глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года. Функционер был переизбран на новый срок в марте прошлого года.

У РПЛ все-таки будет новый босс: Прядкин избежал вотума недоверия и ушел сам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные