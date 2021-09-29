❗Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ

покидает пост президента РПЛ.

Об этом написал ряд источников, в том числе «Р-Спорт» и «Чемпионат».

Сообщается, что Прядкин подал в отставку во вторник на общем собрании клубов РПЛ. Ранее появлялась информация, что клубы готовы выдвинуть Прядкину вотум недоверия, если он не уйдет сам.

Исполняющим обязанности президента РПЛ назначен глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Прядкин возглавлял с 2007 года. Функционер был переизбран на новый срок в марте прошлого года.

У РПЛ все-таки будет новый босс: Прядкин избежал вотума недоверия и ушел сам