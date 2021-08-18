Клубы РПЛ выдвинут Прядкину вотум недоверия, если он не уйдет сам

Клубы РПЛ планируют выдвинуть вотум недоверия президенту лиги Сергею Прядкину.

Это произойдет на общем собрании РПЛ 5 октября, если Прядкин сам не покинет пост по собственному желанию, утверждает Sport24.

Сегодня появилась информация, что Прядкин действительно может покинуть пост руководителя лиги, а наиболее вероятным преемником считается глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

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