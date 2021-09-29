Прядкин готов уйти с поста президента РПЛ по собственному желанию. Он обсудил это с клубами (РБК)

Сергей Прядкин покинет пост президент , утверждает РБК.

С высокой долей вероятности это случится на следующей неделе.

Прядкин обсудил с руководителями нескольких клубов Премьер-лиги свой уход, сообщил источник в руководстве лиги и два собеседника из клубов национального первенства.

«Прядкин не намерен устраивать публичный скандал с клубами и хочет решить вопрос мирным путем. Поэтому он рассматривает уход с поста главы лиги по собственному желанию», – сказал источник в руководстве РПЛ.

Собрание клубов РПЛ назначено на 5 октября, на нем будет обсуждаться будущее руководства лиги.

«По первому сценарию Прядкин и (исполнительный директор РПЛ) Сергей Чебан уходят по собственному желанию, и на три месяца назначается и.о.

По второму сценарию, глава лиги объявляет о своем уходе и на три месяца, с согласования с клубами, остается исполняющим обязанности для проведения тендера по правам на трансляции РПЛ и реформирования первенства», – уточнил источник в правлении РПЛ.

Ранее сообщалось, что в период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента может стать один из руководителей клубов Премьер-лиги: ( ), Павел Пивоваров ( ), ( ) или («Уфа»). Наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента лиги собеседники издания называли , главу судейского комитета РПЛ.

Два источника «РБК Спорт» в правлении РПЛ рассказали, что Пивоваров и Сайманов отказались от должности.

«Основными кандидатами на пост исполняющего обязанности президента РПЛ являются Бабаев и Газизов.

После трех месяцев должны пройти досрочные выборы президента лиги. На них ожидается участие Хачатурянца, который пользуется поддержкой со стороны клубов РПЛ», – уточнил источник в правлении РПЛ.

Еще один источник в подтвердил эту информацию и добавил, что Хачатурянц может стать временным президентом – до окончания мандата в 2025 году.

Сергей Прядкин возглавляет Премьер-лигу с 14 ноября 2007 года.