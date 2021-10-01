Хачатурянц назначен и. о. президента РПЛ

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента .

Он утвержден в новой должности по итогам голосования руководителей клубов РПЛ на сегодняшнем общем собрании.

, занимавший пост главы лиги, сегодня подал в отставку перед собранием.

Сообщается, что Хачатурянц покинет пост руководителя судейского комитета.

Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года. Функционер был переизбран на новый срок в марте прошлого года.

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