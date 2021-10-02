«Локомотив» расторг контракт с Николичем

Главный тренер покинул свой пост.

«Футбольный клуб «Локомотив» и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич. ФК «Локомотив» благодарит Марко Николича и его ассистентов за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов», – говорится в сообщении на сайте клуба.

42-летний серб покинул команду после серии из пяти матчей без побед – 3 ничьих и 2 поражения.

Ранее сообщалось, что компенсация за разрыв контракта с Николичем составит 3 миллиона евро.

Возглавить железнодорожников теперь может немецкий специалист – экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско или 36-летний Роберт Клаус из «Нюрнберга».

Марко тренировал «Локо» с 2020 года – он пришел на смену Юрию Семину. За это время московская команда занимала второе и третье места в и выиграла Кубок России.