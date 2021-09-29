36-летний Клаус из «Нюрнберга» – кандидат на пост тренера «Локо» от Рангника

Стал известен второй кандидат на пост главного тренера «Локомотива», который может принять команду после вероятного прекращения сотрудничества между московским клубом и Марко Николичем.

Ранее сообщалось, что место серба могут занять бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско, чья кандидатура предложена техническим директором Томасом Цорном, или другой немец – его хочет привести в команду руководитель по спорту и развитию .

Второй кандидат «Локомотива» – Роберт Клаус, утверждает «Чемпионат».

36-летний немец сейчас занимает пост главного тренера , идущего пятым во второй Бундеслиге. Роберт хорошо знаком с Рангником по совместной работе в «РБ Лейпциг».