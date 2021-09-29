Тедеско и еще один немец – кандидаты «Локо» на пост тренера. Цорн за Доменико, Рангник – за другого

У руководителей «Локомотива» есть два кандидата на пост главного тренера, который должен освободиться после скорой отставки .

По информации «Чемпионата», один из кандидатов – бывший главный тренер . Тедеско – креатура технического директора .

Второй кандидат – другой немецкий специалист с опытом работы в Бундеслиге. Его хочет привести в команду руководитель по спорту и развитию московского клуба .

Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. Николич работает в «Локомотиве» с 2020-го, он выиграл с командой Кубок России.