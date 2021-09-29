«Николич покинет пост тренера «Локо». Сегодня у Марко встреча с руководством клуба и «РЖД». Арустамян о сербе

Главный тренер Марко Николич будет уволен в ближайшее время, утверждает журналист и инсайдер .

«🚂 Что будет с Николичем? Похоже, судьба уже решена. В ближайшие несколько дней покинет пост главного тренера «Локомотива».

Сегодня у Марко состоится встреча с руководством «Локомотива» и «РЖД». На ней будет обсуждаться отставка тренера.

Именно на отставку настроен спортивный департамент «Локо» во главе с . Внутри клуба ее обсуждали уже несколько недель.

На прошлой неделе «Локомотив» потерпел первые поражения в Лиге Европы и в этом сезоне. В чемпионате России «Локо» идет четвертым.

С Николичем команда занимала второе и третье места по итогам сезонов-2019/20 и 2020/21 и выиграла Кубок России», – написал Арустамян.

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