Гвардиола и Анчелотти попали в «досье Пандоры», связанное с офшорными схемами

Международный консорциум журналистов опубликовал «досье Пандоры» – расследование о возможной причастности мировых лидеров и звезд к офшорным схемам. Среди них есть люди из мира футбола.

В документах упоминается главный тренер .

По информации El País, каталонский тренер не декларировал в Испании доход, полученный за два сезона в катарском в конце игровой карьеры.

Гвардиола связан с панамской компанией Repox Investments, основанной в феврале 2007 года. Создать ее предложил банк Андорры, чтобы защитить личность тренера как владельца банковского счета.

Пеп вложил в банк деньги в 2003 году – «Аль-Ахли» платил ему более 2 млн евро за сезон. Зарплата испанца хранилась в банке Андорры, счет в котором открыли из-за невозможности получить вид на жительство в той стране, где он не будет платить налоги.

Гвардиола выбрал Андорру – страну с самой благоприятной фискальной системой. Именно для этого создали Repox Investments – компания служила только для того, чтобы скрыть настоящего владельца средств в Андорре. За время работы в «Барсе» Гвардиола спрятал полмиллиона евро от налоговой инспекции Испании.

Счет в банке Андорры был закрыт в 2012 году, когда в Испании объявили временную налоговую амнистию.

Также в документах фигурирует тренер – он единственный бенефициар компании Vapia Limited с Британских Виргинских островов, которая управляет имиджевыми правами на 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что итальянец частично признал вину в деле о неуплате 1 млн евро налогов и согласился отдать деньги. Речь идет о двух налоговых преступлениях в 2014 и 2015 годах. Тренер был должен 1,46 млн евро.

Гвардиолу упомянули в «досье Пандоры» (расследуют офшорные схемы) – за время работы в «Барсе» Пеп спрятал полмиллиона евро