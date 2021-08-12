Пеп Гвардиола: «Сити» купил Грилиша, продав на 60 млн. Мы потратили 40 млн. Иначе сделки бы не было»

Главный тренер высказался о трансферах команды.

«В прошлом году я говорил, что мы не можем потратить 100 млн фунтов. Мы купили Грилиша потому, что продали игроков на 60 млн фунтов, то есть в итоге мы потратили 40 млн фунтов. В ином случае нам бы не удалось осуществить эту сделку.

Каждый клуб работает в собственной реальности, у каждого своя история. И каждый владелец сам решает, как хочет жить. Наши владельцы не хотят просто получать прибыль, они хотят реинвестировать деньги в команду.

Есть «Челси» и , есть наш шейх Мансур. Они хотят оставаться в мире футбола, они хотят тратить деньги на футбол. В чем проблема?» – сказал Гвардиола.

Говоря о продажах, Гвардиола имел ввиду (18 млн евро), (12,8 млн), (8 млн) и процент от трансфера в «МЮ» (примерно 12 млн).

«Сити» – фаворит; «Челси» – самый интересный, «Арсеналу» нужен прессинг. Ожидания Лукомского от нового сезона АПЛ