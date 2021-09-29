Фанат «Ливерпуля» плюнул в членов штаба Гвардиолы. «Ман Сити» пожаловался мерсисайдцам

«Манчестер Сити» пожаловался «Ливерпулю» на поведение их болельщика во время матча команд (2:2).
Сообщается, что фанат мерсисайдцев плюнул в членов тренерского штаба «горожан».
Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола выразил уверенность, что «Ливерпуль» накажет провинившегося.
«Я слышал что-то из толпы, что-то не очень приятное по отношению к нашему штабу. Но я не знаю, что именно, фото я не видел.
Я вполне уверен, «Ливерпуль» примет меры в отношении этого человека, если все так и было. «Ливерпуль» выше такого поведения. Ничто не изменит моего восхищения этим клубом», – сказал Гвардиола.