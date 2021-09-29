Николич о давлении после 2 поражений: «Не обращаю внимания на вещи, не связанные напрямую с футболом»

Главный тренер высказался после матча с «Ростовом» (1:2).

В предыдущей игре москвичи потерпели поражение от «Лацио» (0:2) в Лиге Европы.

— Можно назвать это поражение [от «Ростова»] чувствительным? Чувствуете ли вы в такой момент поддержку со стороны клуба?

— Это наше первое поражение в чемпионате. Их было всего два в этом календарном году [в РПЛ]. Мы всегда чувствуем себя не совсем хорошо после поражений.

Я занимаюсь своей работой. Можно сказать, что я слишком молодой, но я очень опытный как тренер. Я уже 22 года тренирую и 15 лет подряд — в профессиональном футболе. У меня всегда фокус и концентрация на свои задачи, на свое дело, на команду. Я думаю, что я так и показал себя здесь.

Эти полтора года вообще не обращал внимания на вещи, которые не связаны напрямую с футболом, с моей тренерской работой и с командой, — сказал Николич.

Полоз прибил «Локо» на 88-й – это четвертый гол бывшей команде. Есть первая победа «Ростова» с августа