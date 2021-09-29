Слуцкий о 3-м подряд поражении «Рубина»: «Играем мы плохо. Хвичу все знают и понимают – ему гораздо сложнее»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Нижний Новгород Андерс Дрейер Илья Самошников Хвича Кварацхелия Футбол

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о поражении от «Нижнего Новгорода» (0:1) в домашнем матче 10-го тура РПЛ.

– Как себя чувствует Самошников?

– Мы пока не можем понять серьезность травмы. Но, судя по всему, она серьезная.

– Когда в ворота Нижнего был назначен пенальти, со скамейки было слышно, что Хвиче кричали, чтобы пенальти исполнял Дрейер, но Хвича решил бить сам. Так ли это?

– Да, я вчера Дрейеру сообщил, что в случае пенальти он бьет. И был уверен, что он отстоит эпизод. Но, к сожалению, этого не произошло.

– В чем проблема игры Кварацхелии в этом сезоне?

– Не знаю. Это второй сезон. Его все знают и понимают. Ему гораздо сложнее.

Понятно, что общий ажиотаж, который был вокруг него, влияет. Это всегда испытание. Но мы все вместе, не только Кварацхелия.

– Команда проиграла третий матч подряд. Это следствие какого-то кризиса?

– Играем мы плохо, это правда.

– Команда просела после вылета от «Ракува»?

– Нет, вряд ли, – сказал тренер.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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