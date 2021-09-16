Глава ЛГБТ-группы фанатов «Арсенала» о гомофобии в футболе: «Токсичной маскулинности сейчас меньше»

Глава и казначей ЛГБТ-группы болельщиков «Арсенала» Gay Gooners Джордж Райс отметил, что видит положительные изменения в вопросе борьбы с гомофобией в футболе.

«Думаю, что в последние годы заметны довольно позитивные изменения. Игроки начинают по-настоящему изучать вопрос – является прекрасным примером.

С приходом нового поколения проблем становится гораздо меньше. В раздевалках сейчас гораздо меньше токсичной маскулинности, как мне кажется.

Думаю, придется подождать еще 5-10 лет, чтобы какой-то игрок сделал каминг-аут», – сказал Райс.

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