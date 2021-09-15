Донован осудил гомофобию: «Футбол ничего не значит, если страдают люди»

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Бывший форвард сборной США и тренер «Сан-Диего» Лэндон Донован высказался о гомофобных оскорблениях на примере футболиста Коллина Мартина.

Команда Донована в 2020 году ушла с поля во время матча после того, как игрока его команды оскорбили на почве гомофобии. Мартин еще в 2018-м объявил, что он гей.

«Один из наших принципов  – это люди, а во вторую очередь – футболисты. Мы говорим это все время.

Когда мы воспринимаем Коллина и нашу команду как людей, которые действительно обеспокоены и обиженны этим, футбольная составляющая оказывается на втором месте.

В тот момент футбол ничего не значил, потому что люди страдали.

Есть много людей, которые смотрят на нас и обращают внимание на то, что мы делаем, в том числе молодежь, дети. 

Какой пример мы подаем? Если таким образом мы оказываем положительное влияние, то это гораздо важнее, чем победа в футбольном матче», – сказал Донован.

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